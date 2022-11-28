Жителям Якутска рассказали, откуда взялся запах газа в некоторых районах города

Фото: «Сахатранснефтегаз»

Компания «Сахатранснефтегаз» объяснила, откуда в Якутске взялся запах газа. По словам жителей, он отчетливо ощущается на улице, в нескольких районах города. Газовики успокоили горожан и заверили, что явление связано с недавними работами на газопроводе.

«На производственном объекте ГРС-2 производились работы по заполнению емкостей одорантом. Одорант применяется для придания запаха природному газу. При подобных работах возможны кратковременные проявления запаха газа. Это производственный процесс. На самом ГРС-2 всё работает в штатном режиме. В скором времени запах газа исчезнет», – сообщили в «Сахатранснефтегаз».

Отметим, что на прошлой неделе якутян также напугал крупный пожар в районе ГРЭС-2. Выяснилось, что сама станция в порядке, а огненное шоу оказалось технологическим выбросом газа и сжиганием его на факеле Якутского газоперерабатывающего завода.

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