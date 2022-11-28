Доверчивый якутянин дал подруге свою карту и «подарил» ей 120 тысяч рублей

Фото: МВД Якутии

Житель Якутска доверил своей знакомой банковскую карту и лишился крупной суммы. Он вместе с приятельницей распивал спиртные напитки и попросил ее сходить в магазин за добавкой. Мужчина отдал подруге свою банковскую карту и назвал пин-код.

Дальше все развернулось по очевидному сценарию. Знакомая тут же исчезла вместе с банковской картой, а позже мужчина узнал, что с его счета сняли 120 тысяч рублей. После этого якутянин обратился в полицию.

Найти женщину было несложно, и полиция вскоре задержала ее вместе с картой. На нее завели уголовное дело о краже.

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