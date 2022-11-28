В Якутии открылся первый на Дальнем Востоке банк грудного молока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На базе Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы открылся первый на Дальнем Востоке индивидуальный банк грудного молока, сообщает телеграм-канал «Объясняем. Республика Саха».

Банк создан, чтобы собирать и хранить грудное молоко, а в дальнейшем обеспечивать им недоношенных детей.

«Теперь мамы, чьи малыши родились раньше срока и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, смогут сдавать грудное молоко на хранение и при необходимости давать потом его своим малышам», — говорится в сообщении.

Кормить детей при необходимости будут и врачи, если по каким-то причинам мамы не окажется рядом. «Заморозить» молоко можно будет сроком до трех месяцев.

В комнате для сцеживания находятся необходимые для процедуры инструменты: удобное кресло, чистые молокоотсосы, баночки для хранения молока и инструкции. Каждая баночка с молоком промаркирована — имя, дата и время сцеживания.

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