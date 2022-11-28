Прогноз погоды в Якутске на вторник, 29 ноября

Фото: тг-канал СВФУ

Днем 29 ноября в Якутске температура воздуха составит до -34 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер западный 1-5 м/с. Ночью 38-40°, днем -34-36°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -39 градусов, ветер 1 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.