В Якутии продолжается набор детей участников СВО в лагерь «Сосновый бор»

Фото: Туйаара Васильева

Продолжается набор детей участников спецоперации из Якутии в круглогодичный центр отдыха и оздоровления «Сосновый бор», сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам ребенка в республике Туйаара Васильева.

С 9 декабря здесь начнет работу смена «Новогоднее волшебство» специально для детей военнослужащих. Она рассчитана на 10 дней. Пока поступило 60 заявок из 14 районов республики. Всего планируют заезд около 90 детей.

На данный момент в лагере уже отдыхают девять детей из семей мобилизованных якутян. Они вместе с другими ребятами проходят 14-дневный курс «Я — лидер».

В центре пятиразовое питание, проводятся оздоровительные процедуры и образовательные программы.

Фото: Туйаара Васильева

Кроме того, в Сунтарском районе находится лагерь «Сир уустара». Там в этом году отдохнут 14 детей.

Заявки на бесплатную путевку в лагерь принимают через МФЦ «Мои документы» или электронный портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Также подать заявление можно и на следующий год.

Проезд до места отдыха и обратно оплачивает министерство образования республики.

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