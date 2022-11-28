Фото: t.me/aisen_nikolaev

28 ноября в Якутске начался IV Северный форум, он продлится по 1 декабря.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в Якутию прибыли губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов.

Они со своими командами примут участие в образовательном интенсиве «Pro-людей 2022». Образовательный интенсив проводится для формирования высокоэффективной межрегиональной управленческой команды, которая инициирует и внедряет позитивные изменения с целью обеспечения устойчивого развития страны.

Айсен Николаев встретился с гостями и обсудил с ними вопросы дальнейшего сотрудничества, социально-экономического развития регионов – крупнейших территорий Арктики.

– Большое внимание уделено вопросам реализации Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года, в том числе модернизации северного завоза и поддержки коренных народов Арктики, – отметил глава Якутии.

Как сообщалось ранее, основной темой форума станет развитие традиционных и альтернативных видов энергетики в Арктике. А также вопросы социально-экономического развития арктических территорий, молодежные проекты, инновационное предпринимательство на Севере.

Всего в рамках форума пройдет порядка 40 мероприятий. В этом году в форуме подтвердили свое участие представители 10 стран.

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