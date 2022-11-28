Трое якутян в Нерюнгринском районе перевели мошенникам около двух миллионов рублей

Социальная столовая Якутска. Фото: sakhaparliament.ru

За сутки жертвами телефонных мошенников стали три жителя Нерюнгринского района, в сумме они перевели аферистам около двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Это 21-летний сварщик промышленного предприятия, общавшийся с лжесотрудниками банка и следственного комитета. Его рекорд — один миллион рублей, взятый в кредит. 40-летняя жительница Нерюнгри, желавшая «спасти средства от перевода мошенниками за рубеж», — почти 500 тысяч рублей. И 57-летний пенсионер, который хотел заработать на инвестициях, — 407 тысяч рублей.

Всего за 10 месяцев 2022 года доверчивые якутяне обогатили мошенников на 203 миллиона рублей. Причем, по результатам опроса, десять из десяти потерпевших знали о подобных методах аферистов.

Редакция «КП — Якутия» примерно подсчитала, на что можно было бы потратить эти средства. На 203 миллиона рублей можно было бы:

— купить 37 однокомнатных квартир;

— приобрести около 5000 очков ночного видения, которые могли бы понадобиться бойцам на СВО;

— доставить в пострадавший от паводка Верхоянский район самолетом почти 1,3 тонны продуктов;

— 676 666 раз накормить нуждающихся обедом на 300 рублей, например в той же социальной столовой;

На что, еще по вашему мнению, можно было бы потратить эти средства?

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