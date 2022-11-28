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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:56

Трое якутян в Нерюнгринском районе перевели мошенникам около двух миллионов рублей

Всего за 10 месяцев якутяне обогатили мошенников на 203 миллиона. Рассказываем, на что их можно было бы потратить
Светлана СТЕПАНОВА
Социальная столовая Якутска. Фото: sakhaparliament.ru

Социальная столовая Якутска. Фото: sakhaparliament.ru

За сутки жертвами телефонных мошенников стали три жителя Нерюнгринского района, в сумме они перевели аферистам около двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Это 21-летний сварщик промышленного предприятия, общавшийся с лжесотрудниками банка и следственного комитета. Его рекорд — один миллион рублей, взятый в кредит. 40-летняя жительница Нерюнгри, желавшая «спасти средства от перевода мошенниками за рубеж», — почти 500 тысяч рублей. И 57-летний пенсионер, который хотел заработать на инвестициях, — 407 тысяч рублей.

Всего за 10 месяцев 2022 года доверчивые якутяне обогатили мошенников на 203 миллиона рублей. Причем, по результатам опроса, десять из десяти потерпевших знали о подобных методах аферистов.

Редакция «КП — Якутия» примерно подсчитала, на что можно было бы потратить эти средства. На 203 миллиона рублей можно было бы:

— купить 37 однокомнатных квартир;

— приобрести около 5000 очков ночного видения, которые могли бы понадобиться бойцам на СВО;

— доставить в пострадавший от паводка Верхоянский район самолетом почти 1,3 тонны продуктов;

— 676 666 раз накормить нуждающихся обедом на 300 рублей, например в той же социальной столовой;

На что, еще по вашему мнению, можно было бы потратить эти средства?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

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