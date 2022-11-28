Командир якутского добровольческого отряда «Боотур» навестил раненых сослуживцев

Фото: постпредство Якутии при президенте РФ

Командир якутского добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов посетил бойцов отряда, проходящих лечение в военных госпиталях Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: постпредство Якутии при президенте РФ

Он вручил военнослужащим флаги и нашивки отряда, обсудил планы по реабилитации и трудоустройству в Якутии, ознакомился с условиями размещения и лечения.

Во встречах также приняли участие руководитель центра поддержки семей участников СВО Якутска Туйаара Колесова,сотрудники постпредства Якутии при президенте РФ и представители Единого координационного центра.

Фото: постпредство Якутии при президенте РФ

«Боевой дух ребят высокий, все быстрее хотят вернуться в строй. Передал им большой привет от всех бойцов, вручил им символы нашего отряда. Они зачислены в список отряда навечно. Эмоции переполняют, мы не виделись три месяца. Условия очень хорошие, медицинский персонал с пониманием и заботой относится ко всем раненым. Все необходимое для лечения есть», — отметил Александр Колесов.

Также командир отряда подчеркнул, что бойцы чувствуют поддержку земляков, родных и руководства республики.

Фото: постпредство Якутии при президенте РФ

Единый координационный центр по решению задач в рамках СВО, при содействии которого были организованы встречи, ведет постоянную работу по оказанию всесторонней помощи военнослужащим их семьям, восстановлению их документов и оформлению республиканских выплат.

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