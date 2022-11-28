Якутянам напомнили о необходимости уплатить имущественный налог до 1 декабря

Фото: УФНС России по Якутии

Собственникам квартиры, дома, гаража, машины и земельного участка осталось меньше недели до 1 декабря, чтобы успеть уплатить имущественный налог, напоминает пресс-служба УФНС России по Якутии.

По республике направлено 385 тысяч налоговых уведомлений, из них половина — электронно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 193 тысячи направили заказными письмами через Почту России, из них только 72% вручили гражданам.

Отмечается, что по закону налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. Независимо от факта ознакомления с налоговым уведомлением гражданин обязан уплатить имущественные налоги до 1 декабря. С 2 декабря за каждый день просрочки будут начисляться пени на сумму неуплаченных налогов.

Если до сих пор не получили налоговое уведомление

Вы можете:

- обратиться в отделение Почты России по месту жительства, предъявив документ, удостоверяющий личность, чтобы получить заказное письмо. Срок хранения заказного письма на Почте России — 30 дней.

- обратиться в любой налоговый орган или любое отделение МФЦ;

- зайти в «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» на сайте ФНС России или скачать приложение «Налоги ФЛ» и зайти в сервис через учетную запись и пароль портала ЕПГУ Госуслуги. Для вновь зарегистрированных пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление и сумма к уплате отразится через один-два дня после актуализации сервиса.

Как уплатить налоги

Уплатить налоги можно любым удобным способом:

- через отделения банков и их терминалы;

- с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин» или «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц»;

- скачать мобильную версию личного кабинета «Налоги ФЛ»: с официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru, с App Store или Google Play.

Внимание! Единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов не направляются на портал «Госуслуги». В данный портал сумма имущественных налогов отражается после истечения установленного законодательством срока уплаты, когда переходит в статус задолженности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.