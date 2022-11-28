В Якутске 580 семей участников СВО получили выплаты в 30 тысяч рублей

Фото: мэрия Якутска

На 28 ноября в Якутске выплату в 30 рублей, учрежденную главой города Евгением Григорьевым в качестве материальной помощи, получили 580 семей участников спецоперации, сообщает пресс-служба окружной администрации.

Также семьям доставили 60 тонн овощных наборов.

Всего с 18 октября по 28 ноября в городской центр помощи семьям военнослужащих обратилось 3138 граждан, которые изъявили желание получить юридическую, психологическую, консультативную поддержку, также другой вид помощи.

В центре ведется ежедневная консультативная помощь в сфере образования, здравоохранения, социального страхования, пенсионного законодательства, социальной защиты: устройство детей в детские сады, школы, обеспечение бесплатным горячим питанием, решение финансовых, бытовых и иных проблем. Также отрабатываются вопросы по взаимодействию с банковскими организациями для предоставления кредитных каникул, рефинансирования, приостановления исполнительных производств.

Отмечается, в этот сложный период руководство города будет держать связь со всеми семьями мобилизованных, никто не останется без внимания.

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