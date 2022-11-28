Центральная больница Горного района Якутии задолжала 79 работникам стимулирующие выплаты

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Горную центральную районную больницу через суд обязали оплатить компенсационные выплаты медработникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Всего медучреждение задолжало 79 сотрудникам. Сумма задолженности составила свыше 652 тысяч рублей.
Действуя в защиту прав медицинских работников, прокуратура района обратилась с исками в суд. Суд удовлетворил заявления прокуратуры в полном объеме.
Погашение задолженности находится на контроле прокуратуры.
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