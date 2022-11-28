Центральная больница Горного района Якутии задолжала 79 работникам стимулирующие выплаты

Фото: 2ГИС

Горную центральную районную больницу через суд обязали оплатить компенсационные выплаты медработникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Всего медучреждение задолжало 79 сотрудникам. Сумма задолженности составила свыше 652 тысяч рублей.

Действуя в защиту прав медицинских работников, прокуратура района обратилась с исками в суд. Суд удовлетворил заявления прокуратуры в полном объеме.

Погашение задолженности находится на контроле прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.