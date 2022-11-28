Жителя Усть-Алданского района Якутии поймали с поддельными водительскими правами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Алданском районе состоялся суд над местным жителем, которого поймали с поддельными водительскими правами, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина в июле 2022 года приобрел на свое имя поддельное водительское удостоверение, предоставляющее право управления транспортными средствами категории B, B1, C, C1, D, D1, M. Но пользоваться ими ему удалось недолго.

Уже через месяц, в августе, его остановил на дороге в родном районе сотрудник ДПС. При проверке документов выявилось, что права у водителя фальшивые.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ — приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего право управления транспортными средствами.

Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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