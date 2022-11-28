Скончался водитель автобуса, попавшего в ДТП в Нерюнгринском районе Якутии

Фото: прокуратура Якутии

В больнице, не приходя в сознание, умер водитель автобуса, который столкнулся с большегрузом на федеральной автомобильной дороге «Лена» в Нерюнгринском районе. Об этом сообщило УГИБДД Якутии.

Напомним, что авария произошла на федеральной автомобильной дороге «Лена». Предварительно установлено, что водитель автобуса «Higer» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди едущую автомашину «Shacman». От удара вся кабина смялась.

Ранения получили как водитель автобуса, так и 12 пассажиров. Их всех доставили в больницу. Водитель большегруза не пострадал. Всего в автобусе находилось более 50 человек.

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