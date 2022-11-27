Отборочные соревнования спартакиады молодежи прошли в Якутске

Фото: УФКиМС Якутска

26 ноября в Якутске провели первый этап отборочных соревнований Спартакиады молодежи на призы имени добровольческого отряда «Боотур». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В спортивных состязании приняли участие команды Строительного округа, микрорайона Марха, Тулагино-Кильдямского и Хатасского наслегов.

Участники соревновались в пулевой стрельбе, военизированной эстафете, национальных настольных игра, баскетболе и перетягивании каната.

Первое место заняла команда Строительного округа. Они представят Якутск на финале республиканской Спартакиады молодежи, который пройдёт с 8 по 11 декабря.

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