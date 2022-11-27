В мэрии Якутска наградили лучших бухгалтеров

Фото: мэрия Якутска

25 ноября в Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное собрание, посвященное Дню бухгалтера, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый зампредседателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель главы городского округа «город Якутск» – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Руслан Тимофеев, начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольга Максимова поздравили бухгалтеров.

Кроме того, начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Якутской городской Думы Мария Жиркова была награждена Грамотой мэра Якутска и серебряным знаком за вклад в развитие финансово-экономической деятельности городской администрации.

Знаками отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска» также наградили лучших работников бухгалтерского учета

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