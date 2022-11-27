В Усть-Янском районе при пожаре погиб человек

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

Трагедия произошла рано утром 26 ноября на улице Новгородова в селе Казачье, сообщает ГУ МЧС РФ по Якутии.

Когда прибыли пожарные, внешних признаков горения не наблюдалось. Однако, пожар в итоге полностью охватил весь частный дом, который сгорел по всей площади 72 кв.м.

В результате пожара погиб мужчина, 1965 г.р. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались восемь человек и две единицы техники.

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