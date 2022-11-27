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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 0:55

В Якутии выявлено 54 новых случая COVID-19

За предыдущие сутки было зафиксировано 59 случаев заболевания
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 27 ноября на территории Якутии выявлено 54 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал вице-премьера Ольги Балабкиной.

Больше всего случаев заболевания в Якутске – 37 случаев. Также в девяти районах отмечено от четырех до одного случая заболевания.

За последние сутки госпитализировано три пациента, а выздоровело 27 человек.

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