28 ноября в Якутске начнется Северный форум, на котором обсудят энергетику в Арктике

Фото: ЯСИА

С 28 ноября по 1 декабря в Якутске пройдет четвертый Северный форум, сообщает ТАСС.

По словам исполнительного директора форума Владимира Васильева, основной темой мероприятия станет развитие традиционных и альтернативных видов энергетики в Арктике.

– Кроме этого, традиционно большое внимание мы уделим вопросам социально-экономического развития арктических территорий, молодежным проектам, инновационному предпринимательству на Севере, – отметил Васильев.

Всего в рамках форума пройдет порядка 40 мероприятий. В этом году в форуме подтвердили свое участие представители 10 стран.

Ранее сообщалось, что IV Северный форум по устойчивому развитию в Якутске, ранее запланированный на 27-30 сентября, отложен из-за сложной международной обстановки.

Северный форум по устойчивому развитию – постоянно действующая с 2019 года ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики.

Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), инициировавший проведение форума.

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