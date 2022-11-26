В Якутске выявили лучшего студента по рабочей специальности

Фото: пресс-служба Якутской городской Думы

В Якутске 25 ноября в Якутском промышленном техникуме им. Т.Г. Десяткина прошел финальный этап ежегодного городского конкурса профессионального мастерства среди специальностей среднего специального образования, сообщает пресс-служба городской Думы.

Всего в конкурсе приняли участие 270 студентов средних профессиональных учебных заведений Якутска, Жатая, села Намцы и поселка Нижний Бестях. В финальном этапе состязались порядка 50 участников.

Конкурс по выявлению лучшего обладателя рабочей специальности прошел по пяти направлениям: «Лучший сварщик», «Лучший электрик», «Лучший автомеханик», «Лучший автослесарь», «Лучший ювелир».

По итогам конкурса «Лучшим сварщиком» стал студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Дмитрий Семенов, «Лучшим электриком» — студент Якутского промышленного техникума Александр Подлужный, «Лучшим автомехаником» — студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Василий Спиридонов.

Звания «Лучшего автослесаря» был удостоен Данил Покашевский, студент Якутского индустриально-педагогического колледжа, а «Лучшим ювелиром» была названа студентка Якутского промышленного техникума Мария Филиппова.

Фото: пресс-служба Якутской городской Думы

Все участники получили сертификаты об участии, а победители были награждены кубками, дипломами и ценными призами.

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