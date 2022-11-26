Якутский боксер Петр Васильев одержал седьмую победу на профессиональном ринге

Фото: ЯСИА

25 ноября в Москве состоялся вечер профессионального бокса «VIP boxing party 2». На этом турнире якутянин Петр Васильев единогласным решением судей одержал победу, сообщает ЯСИА.

Это седьмая победа Петра Васильева в качестве профессионального боксера. На этот раз ему противостоял боец из Таджикистана Ахлиддин Рахмонов.

Встреча была анонсирована главным боем вечера. Вначале Петр Васильев, исходя из рейтинга, должен был боксировать с африканцем Майклом Доду, но против него вышел представитель Таджикистана Алхиддин Рахмонов, у которого на счету была одна победа при четырех поражениях. Петр Васильев добавил ему пятый проигрыш на ринге.

Петр Васильев является семикратным чемпионом Дальнего Востока по любительскому боксу, двукратным призером чемпионата России, трехкратным победителем турнира Короткова. До этой встречи якутянин выиграл техническим нокаутом во втором раунде бывшего обладателя титула чемпиона WBA Asia Павла Маликова.

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