Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 27 ноября

Фото: KP.RU

Днем 27 ноября в столице республики существенных осадков не ожидается, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, туман, ветер слабый. Ночью -40-42°, днем -38-40°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 37 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.