В Якутске загорелся магазин в «Петровских рядах»

Фото: DPSYKT.14

Утром 26 ноября в Якутске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Петровского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На первом этаже этого здания расположен ТЦ «Петровские ряды». Выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении одного из магазинов торгового центра.

В результате пожара огнем повреждены подсобное помещение в магазине, потолочное перекрытие и стеллажи с товаром на общей площади 20 кв.м. Эвакуировано девять человек, а пожарным удалось спасти от уничтожения сам магазин.

Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 38 человек личного состава и 10 единиц техники.

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