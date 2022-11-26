В Вилюйском районе Якутии открыли два моста

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Вилюйском районе Якутии на муниципальной автодороге, берущей начало от республиканской дороги «Вилюйск-Жиганск», ввели в эксплуатацию мостовые переходы через реки Дьыппа и Дьабыдах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Благодаря этому круглогодичное наземное сообщение получили свыше двух тысяч человек — жителей четырех населенных пунктов: Кюлетского 1-го, Кюлетского 2-го, Югюлятского, Тылгынинского наслегов.

Мост через реку Дьыппа протяженностью 67,4 метров построен на субсидию из Дорожного фонда республики с софинансированием муниципалитета. Его стоимость составляет 132 миллиона рублей, из которых чуть более 90 миллионов выделено из республиканского бюджета, а свыше 40 миллионов рублей было предусмотрено в местном бюджете.

Мостовой переход через реку Дьабыдах размером меньше. Его протяженность — 37,6 метров. На строительство объекта 77 миллионов рублей выделила районная администрация.

Оба моста железобетонные. Их построила компания «Сахаспецмонтаж-95».

По словам главы района Сергея Винокурова, раньше проезд через реки Дьыппа и Дьабыдах доставлял жителям массу неудобств, причем круглогодично. Зимой наступала вода, из-за чего машины зачастую застревали в наледи. А летом проезда не было и вовсе.

В 2014 году на реке Дьыппа был установлен понтонный мост, но проблему это полностью не решило. Такое временное сооружение реке Дьабыдах поставить было невозможно из-за особенностей течения. Так что летом приходилось ездить только в период малой водности. Теперь с открытием новых мостовых переходов наземное сообщение стало доступным всегда.

На этой же муниципальной дороге песчано-гравийной смесью отремонтировали 7,5 км участка. На это средства тоже выделила районная администрация. Стоимость ремонта — 171 миллион рублей. Подрядчиком выступила компания «Монтажсервис».

Как проинформировали в Минтрансе республики, в этом году в целом по Якутии в нормативное состояние будет приведено порядка 600 км дорог. Из федерального бюджета привлечено 4,3 миллиарда рублей. Также выделены средства из бюджета республики. В частности, из Дорожного фонда Якутии распределено 958 миллионов рублей 18 муниципальным районам республики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.