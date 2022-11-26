Калининградские врачи спасли жителя Якутии, проведя ему сложную операцию на сердце

Фото: vesti-kaliningrad.ru

Кардиохирурги из Калининграда спасли жизнь 59-летнему якутянину, у которого на отдыхе случилась расслаивающая аневризма аорты, сообщается на сайте федерального Центра высоких медицинских технологий.

Валерий Жирнов вместе с супругой приехал отдохнуть в санаторий на берегу моря. Но в один из дней он почувствовал себя плохо — появилась общая слабость, потемнение в глазах, отказали ноги.

Мужчину экстренно доставили в стационар, где была диагностирована расслаивающая аневризма аорты — редкое, представляющее угрозу для жизни состояние.

«B любoй мoмeнт иcтoнчeниe cтeнки cocyдa мoжeт пpивecти к фaтaльнoмy paзpывy крупнейшего сосуда человека и массивному внутреннему кровотечению. Единственным радикальным способом лечения пациентов с расслоениями грудной аорты является операция», — говорится в сообщении.

Без лечения якутянин мог просто погибнуть — от начала заболевания смертность составляет 2% в час, к концу первых суток умирает 50% пациентов.

Поэтому медлить было нельзя. Сразу после диагностики мужчина был доставлен в операционную, где кардиохирурги выполнили экстренную открытую операцию с искусственным кровообращением по протезированию аорты. Операция длилась шесть часов и прошла успешно.

Через несколько недель после операции, когда пациент полностью восстановился, врачи провели вторую операцию, чтобы остановить и предупредить расслоение аорты в дальнейшем.

Сейчас Валерий Жирнов уже выписался и в ближайшее время полетит домой, в Якутию, чтобы отметить с родными, в кругу семьи, свой 60-ти летний юбилей, который он застал реанимации. Мужчина считает, что тогда он получил от врачей самый дорогой подарок — жизнь.

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