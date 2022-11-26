В Якутии выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 26 ноября в Якутии зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 38 случаев, в Хангаласском районе — 5 случаев, в Нюрбинском, Среднеколымском районах — по 4 случая, в Алданском — 3, в Ленском — 2, в Верхневилюйском, Мирнинском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 260 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 652 806 тестов.

За последние сутки госпитализировано 6 человек, выздоровело 45 человек. Лечение в стационарах получают 12,5% больных, в амбулаторных условиях — 87,5%. Из 101 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно 26,7%.

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