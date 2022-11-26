В Якутии построят новый рудник на месте затопленного «Мира»

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В Якутии одобрен проект по строительству нового рудника на месте затопленного рудника «Мир» компании АЛРОСА, передает «Интерфакс».

Об этом сообщил глава республики Николаев на совещании по социально-экономическому развитию региона.

«В проект „Мир-Глубокий“ планируется вложить 126 миллиардов рублей инвестиций, будет построен абсолютно новый рудник взамен утраченного в 2017 году. Будет создано 825 рабочих мест», — сказал он.

Также совещании участвовал министр экономического развития Максим Решетников, которому Николаев предложил заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет.

В начале 2022 года АЛРОСА оценивала стоимость восстановления рудника «Мир» в 1,2-1,5 миллиардов долларов. Сроки работ компания оценивала в 6-9 лет.

Напомним, рудник «Мир» был затоплен в ходе аварии в августе 2017 года, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

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