Владимир Путин привел в пример опыт Якутии по части мер поддержки семей участников СВО

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Президент РФ Владимир Путин поручил тиражировать в стране опыт Якутии по организации мер поддержки семей участников СВО, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Такое предложение президент России озвучил 25 ноября во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Жительница Якутии Марина Бахилина, у которой два сына являются участниками СВО, рассказала о мерах поддержки не только военнослужащих, но и членов их семей, утвержденных указом главы Якутии Айсена Николаева.

Женщина выразила благодарность главе за оперативную организацию, моральную и материальную помощь.

«Все сделано очень быстро и качественно. Почти все семьи получили по 200 тысяч рублей единовременных выплат, утвержденных указом Главы Якутии, оказываются другие меры помощи, в том числе помощь по подвозу воды или дров, уборке снега во дворе», — рассказала Марина Бахилина.

В ответ Владимир Путин поручил тиражировать такие положительные примеры региональной помощи военнослужащим и членам их семей в других субъектах Федерации. Он назвал Николаева опытным руководителем, чутким, настойчивым и умеющим добиваться результата.

«Есть хорошие примеры работы региональных властей, надо тиражировать такие меры заботы о семьях военнослужащих», — добавил он.

Напомним, указом главы Якутии Айсена Николаева принят целый комплекс мер поддержки семей участников специальной военной операции. Это оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей, обнуление платы за детские сады, бесплатное питание в школах, поддержка студентов в виде специальных дополнительных стипендий и приоритетного заключения контрактов на целевое обучение за счет средств госбюджета Якутии, предоставление детям бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего, оказание материальной помощи на газификацию жилых домов независимо от уровня среднедушевого дохода.

В Якутии участники СВО освобождены от уплаты налога на транспорт на 2022 год. Кроме материально-бытовой помощи оказывается система психологической поддержки, медицинская реабилитация для военнослужащих и бесплатная юридическая помощь, оплата проезда родственников до военного госпиталя. Меры постоянно дополняются, на днях Айсен Николаев дал поручение правительству включить в категорию получателей специальной социальной стипендии братьев и сестер военнослужащих, являющихся сиротами.

Также каждом районе созданы группы поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников в улусах, в которые включены мамы, жены и другие близкие родственники мобилизованных. В этих группах решаются самые различные просьбы и предложения семей военнослужащих, начиная от заявки на отвоз детей в школу, заканчивая доставкой дров, льда, утеплением автомобилей, работой с судебными приставами и частными кредитными организациями. Также для оказания бытовой помощи организована работа волонтерского корпуса. Заявки принимаются по «горячей линии» 122.

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