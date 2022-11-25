В Якутске ищут пропавшего мужчину

В Якутске полиция разыскивает пропавшего мужчину. Сообщается, что без вести пропал Юрий Лаптев 1972 года рождения.

Мужчина – уроженец Среднекомыского района. Возможно, он может находиться в районе автовокзала, крытого рынка, крестьянского рынка или рынка столичный.

В полиции просят имеющих информацию звонить по телефонам 89248995004, 89963164330, либо обращаться в Отдел полиции №3.

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