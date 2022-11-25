В Якутии погиб замначальника отдела полиции

ОП №2. Фото: Google maps

В Якутии погиб заместитель начальника по кадрам отдела полиции №2 Якутска. О его гибели сообщил телеграм-канал «PRyanaya Якутия». Сообщается, что полицейский «угорел в машине».

Телеграм-канал сообщил, что в полиции не раскрыли деталей происшествия. Нам правоохранительные органы также не комментируют инцидент в интересах следствия.

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