В гостиницах Якутска появятся национальные блюда

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В гостиницах Якутска начнут подавать национальные блюда на завтрак. Пока они появятся в тестовом режиме в ресторанах трех отелей – «Алаас», «Орто Дойду» и «Лена». Гости смогут отведать выпечку, мясные блюда и напитки.

Подавать в отелях будут якутские оладьи, лепешки, вафли и пирожки, нарезки из говядины, оленины, жеребятины, копченой рыбы, саламат из сметаны и сливок с добавлением муки. Также гостям предоставят жареных карасей и домашний холодец.

Помимо этого, в отелях начнут делать кровяную колбасу, варенье и кюерчэх – блюдо из взбитых сливок со свежими ягодами. Помимо этого, в меню будут лепешки с чохооном, морсы и быыппах.

Таким образом, в Якутии хотят комфортно познакомить туристов с национальной кухней. Несмотря на то, что якутские блюда известны своей сочностью, завтраки будут стараться делать легкими.

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