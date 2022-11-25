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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:24

Житель Якутска пожаловался на бар «Koka-in» за пропаганду наркотиков

Власти наказывать заведение не стали, но название все же посоветовали сменить
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ЦУР Якутии

Фото: ЦУР Якутии

Житель Якутска пожаловался городским властям на бар «Koka-in» в ТЦ «Богатырь». По мнению якутянина, название заведения уж слишком созвучно с известным наркотиком, а значит бар таким образом пропагандирует их употребление. Возмущенный гражданин пожаловался в мэрию через «Госуслуги», сообщили в ЦУР Якутии.

«Рядом школа и детские садики. Неуместно, когда в одном маленьком ТЦ работает три ночных бара с алкогольной продукцией, магазин сигарет и один алкомаркет. Также на здании размещена большая вывеска с названием бара «Koka-in». По-моему, это пропаганда наркотиков», – заявил неравнодушный житель.

В управе Губинского округа рубить с плеча не стали. Чиновники отметили, что объект полностью законный. Однако бару «Koka-in» все же посоветовали сменить название на более благозвучное.

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