В Якутии трех жителей Приморского края осудили за пересылку и попытку сбыта более 3 кг наркотиков

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о пересылке более 3 кг наркотиков и покушении на их сбыт, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Трое жителей Приморского края признаны виновными в совершении этих преступлений. С февраля 2021 года по март 2022 года подсудимые прислали почтой из Белгорода в Якутск партию наркотиков «спайс» весом более 3 кг.

Получив посылку на почте, они попытались сбыть наркотики на территории Якутска путем оборудования тайников с закладками. Однако сбыть их им не удалось, мужчин задержали сотрудники полиции. Партия наркотиков в особо крупном размере также была изъята.

Верховный суд Якутии приговорил двух подсудимых к 10 годам лишения свободы каждого, третий осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Что касается неустановленных поставщиков, у которых банда заказала наркотики в интернете, то в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.

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