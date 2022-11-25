В Анабарском районе Якутии появился высокоскоростной интернет

Фото: ЯСИА

В поселке Саскылах Анабарского района Якутии завершили строительство волоконно-оптических линий связи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это второй арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на ВОЛС. Участие в церемонии запуска приняли руководитель Минцифры России Максут Шадаев и глава Якутии Айсен Николаев.

«Без доступа в интернет современную жизнь сложно представить, это необходимое условие комфорта жизни людей. Это только начало, мы договорились с главой республики, что дальше будем строить ВОЛС в арктических районах, чтобы у всех жителей республики был доступ в интернет и связь», — сказал Максут Шадаев.

Глава Якутии отметил, что многие годы якутская Арктика была отрезана от мирового интернета.

«Сегодня пройдя через Оленек и Жилинду линия дошла до Саскылаха, а в ближайшие месяцы работа позволит дойти до Юрюнг-Хая и выйдет практически к побережью Северного Ледовитого океана», — добавил он.

По программе «Синергия Севера» уже два арктических района подключены к высокоскоростному интернету, осталось еще 11. В 2020 году к ВОЛС был подключен первый арктический район — Оленекский.

Длина ВОЛС составляет 311 км и проложена по сложному ландшафту в суровых климатических условиях. Участие в реализации проекта также принимал Институт мерзлотоведения СО РАН.

В ближайшее время будут завершены работы по подключению к оптическим сетям 22 социальных объектов села, в декабре проведут модернизацию сети сотовой связи до стандарта 4G/LTE.

При поддержке Минцифры РФ в Якутии реализуется проект «Синергия Арктики», благодаря которому к концу 2025 года республика планирует подключить к высокоскоростному интернету все районные центры арктических районов. Проект существенно улучшит качество электронных госуслуг и снизит стоимость тарифов на интернет в Арктике почти в сто раз.

На территории Якутии построено свыше 13 тысяч километров ВОЛС, подключены 373 населенных пункта, в которых проживают свыше 90% населения республики.

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