В Якутии участники СВО проходят медицинскую реабилитацию

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии военнослужащие, вернувшиеся со специальной военной операции, проходят реабилитацию в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом в ходе брифинга 25 ноября рассказала главный врач Республиканского центра, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Якутии Кюнна Назарова.

По словам главного врача, военнослужащих консультируют врач по реабилитационной медицине, по лечебной физкультуре, травматолог, ортопед, физиотерапевт и невролог.

«При надобности приглашаются другие узкие специалисты, в том числе психотерапевты, психиатры, клинические психологи. Назначается лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, различные виды массажа, разнообразные физиотерапевтические процедуры», — добавила она.

Отмечается, что в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины имеется все необходимое оборудование для проведения медицинской реабилитации и восстановления сил и здоровья военнослужащих — участников СВО.

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