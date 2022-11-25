В Якутске на гастрономическом фестивале «Вкус Якутии» состоится выставка-дегустация блюд из якутской коровы

Фото: Ассоциация гостеприимства Якутии

В ресторане «Муус Хайа» 1 декабря впервые пройдет выставка и дегустация блюд, сделанных из коровы якутской породы, передает Ассоциация гостеприимства Якутии.

Посетители смогут участвовать в ярмарке мясной и молочной продукции. Также организаторы пустят с молотка живого якутского бычка — будет объявлен аукцион. На мероприятии выступят звезды якутской эстрады.

Шеф-повар ресторана «Муус Хайа» Семен Тарбахов приготовит для гостей 15 блюд и все из них исключительно из якутской коровы.

Выставку-дегустацию проводит предприятие «Саха сүөһүтэ» при поддержке министерства сельского хозяйства республики. Мероприятие состоится в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», который в этом году отмечает 9 лет.

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