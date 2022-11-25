В Якутию прибыли министр экономики и министр цифрового развития РФ

Максим Решетников (слева), Максут Шадаев (справа). Фото: duma.gov.ru, digital.gov.ru

25 ноября в Якутию с рабочим визитом прибыли министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Министры примут участие в форуме «Цифровой алмаз», где будут обсуждены вопросы цифрового суверенитета и кибербезопасности России.

Максут Шадаев будет участвовать в торжественном запуске волоконно-оптической линии связи в селе Саскылах Анабарского района Якутии, посетит «ИТ-Парк Якутск», ознакомится с работой Штаба цифровой трансформации региона.

Максим Решетников в Якутске встретится с представителями бизнеса, проведет совещание о социально-экономическом развитии Якутии, ознакомится с работой круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Ему также представят проекты АО «Якутский хлебокомбинат».

В ходе визита также запланированы рабочие встречи министров с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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