Отключения света и тепла в Якутске на 25 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 25 ноября, в ряде районов Якутска временно прервется подача электроэнергии и теплоснабжения в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Каландаришвили, 42, 44, 46, 40, п. Газовиков, ул. Воинская, 2-10, Сергеляхское поле, пер. Стрела, 3, Покровский тракт, 10 км, Окружная дорога, ул. Ф. Кона, 4-55, ул. Котенко, 18-41, ул. Осямова, 1-17, ул. Ногина, 6-19, Старопокровский тракт, 72, ул. Степная, 4-40, Хатын-Юряхское шоссе, 6 км, Сергеляхское шоссе, 11 км.

09.30 – 12.00 – ул. Чернышевского, 13-66, ул. Гастелло, ул. Чкалова, 56.

09.30 – 16.00 – ул. Очиченко, 4-40, ул. Кржижановского, 4-28 с дробями, 6/3-114, ул. Челюскина, 53/1, ул. 4-я Даркылахская (частично).

14.00 – 15.30 - ул. П. Алексеева, 83 - 83/19, ул. Кутузова, 31, 33.

АО «Теплоэнергия» предупреждают об отключении теплоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Красильникова, 1, 3/1, 3/2, 5/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11/1, 11/2, 11/3, ул. Автодорожная, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8.

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