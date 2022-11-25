Прокуратура внесла представление Водоканалу Якутска из-за торчащих люков после ремонтных работ

Фото: ОНФ Якутии

Прокуратура провела проверку по публикациям издания «Yakutia.Info», которые написали о торчащих люках на дороге в микрорайоне Залога.

По данным прокуратуры, АО «Водоканал» провел земляные работы по обустройству самотечной сети канализации на улице Строда. При этом 13 люков канализационных колодцев установлены выше уровня дорожного полотна. Кроме того, Водоканал не представил документы о выполнении работ в мэрию Якутска.

Прокуратура Якутска внесла генеральному директору ресурсной организации представление, которое находится на рассмотрении и контроле. А также материал направлен в административную комиссию Якутска для административного преследования.

Как сообщало «Yakutia.Info», работы по ремонту на улице Строда начались в 2020 и закончились в этом году. Стоимость работ – более 50 миллионов рублей. После завершения работ жители жаловались, что улица разбита, а посередине дороги торчат канализационные колодцы. Машины могут проехать с трудом и получают повреждения бамперов и шин.

«Водоканал» в свое оправдание сообщал, что есть проблемы с грунтом, который постоянно проваливается, а также наблюдается течь из-под домов.

– Участок в целом в районе Залога сложный, плохие грунты. По проекту колодцы должны были находиться под землей, но из-за грунтов мы оставили их над поверхностью, так как внизу в них стекалась вся грязь и песок, и постоянно происходили бы засоры. В ближайшее время мы найдем решение, как их «спустить». Что касается восстановления асфальтного покрытия, то оно не было включено в смету по замене труб, подрядчик свои работы сдал в полном объеме. АО «Водоканал» самостоятельно изыщет средства для восстановления асфальта на участке от проспекта Ленина до границ дома Чкалова, 11, – сообщили представители АО «Водоканал».

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