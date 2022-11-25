В Якутске водитель и кондуктор не выпускали школьника из автобуса за то, что он не смог оплатить проезд

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В Якутске школьник потерял карту для оплаты проезда, но выяснил это только в автобусе №14. За то, что ребенок не смог оплатить проезд, водитель и кондуктор не выпускали его из салона. Об этом происшествии рассказал неравнодушный очевидец в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

«На возмущение с моей стороны водитель и кондуктор ответили, что это не их проблема. А что, если он потерялся бы или отморозил себе что-нибудь? От них один ответ: «не наша проблема». Температура воздуха сегодня была -27 градусов», - говорилось в его сообщении.

Центр управления регионом Якутии передал в мэрию города.

Руководство предприятия «Организатор пассажирских перевозок» вынесло устное предупреждение участнику инцидента.

– Водитель впредь обязуется не нарушать требований должностных инструкций. В случае повторного нарушения будут приняты более строгие дисциплинарные взыскания, – рассказали в подведомственном учреждении.

Отмечается, что профилактическая беседа на тему культуры обслуживания пассажиров проведена со всем водительским составом.

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