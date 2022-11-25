В Якутии выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 25 ноября в Якутии зарегистрировано 63 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 37 случаев, в Среднеколымском районе — 4 случая, в Алданском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах — по 3 случая, в Верхневилюйском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Намском и Хангаласском районах — по 2 случая, в Нерюнгринском районе — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 494 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 651 546 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек, выздоровело 35 человек. Лечение в стационарах получают 12,6% больных, в амбулаторных условиях — 87,4%. Из 101 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно 29,7%.

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