В Якутии выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 24 ноября в Якутии зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 34 случая, в Алданском, Нюрбинском, Среднеколымском районах — по 4 случая, в Кобяйском районе — 3 случая, в Верхневилюйском, Ленском, Мирнинском районах — по 2 случая, в Горном, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 229 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 650 052 теста.

За последние сутки госпитализировано 6 человек, выздоровело 25 человек. Лечение в стационарах получают 21,2% больных, в амбулаторных условиях — 78,8%. Из 101 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 27,7%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.