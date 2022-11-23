В Якутии произошло жесткое ДТП с каретой скорой помощи

Фото: ТайгаПост

В Якутии произошла авария с УАЗом скорой помощи, который упал в кювет. Машина перевернулась с зимника на участке дороги Малыкай - Нюрбачан. Официально этот зимник еще не был открыт.

Трасса признана сложной – ездить по ней разрешено только грузовикам и внедорожникам. Однако местные жители активно используют маршрут, потому что он позволяет очень заметно срезать путь до Нюрбы.

В скорой помощи в момент аварии, помимо водителя, находились четыре пассажира. Они получили переломы и ушибы, и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Водитель серьезных травм не получил.

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