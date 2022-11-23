Якутская Гордума приняла проект бюджета города в первом чтении

Фото: Гордума Якутска

Депутаты Городской думы Якутска приняли проект бюджета на будущий год. Объем доходов по прогнозам составит 10,4 млрд рублей, расходов – те же 10,4 млрд. Соответственно, бюджет планируется бездефицитным.

Депутаты обсудили концепцию бюджета и прогнозы развития городской политики. Выяснилось, что больше половины бюджета, 52%, занимают образование, культура, спорт и социальная политика.

Расходы на социальную сферу в будущем году только вырастут: к примеру, на образование будет отведено на 707 млн рублей больше чем годом ранее. Расходы на ЖКХ также вырастут на 104 млн рублей.

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