Власти РФ поддержали проект реконструкции нефтебаз в Якутии

Фото: правительство Якутии

Минвостокразвития РФ поддержало проект по реконструкции объектов «Саханефтегазсбыт». Глава Якутии Айсен Николаев сегодня встретился с министром по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым. Глава рассказал, что оборудование нефтебаз нуждается в обновлении и привел в пример Красноярский край, где авария на объекте «Норникеля» привела к утечке десятков тысяч тонн топлива в местную реку.

«Более 80% емкостного парка построено в 60-80-е годы прошлого века. За такой длительный срок службы в крайне сложных климатических условиях резервуары получили большое количество дефектов. Конечно, мы все помним какая страшная авария была у Норникеля, когда из-за утечки произошла практически экологическая катастрофа и Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей», – отметил Николаев.

Глава Якутии поднял вопрос о реконструкции нефтебаз в Белой Горе, Жиганске, Усть-Куйге и Хандыге – на эти цели он попросил 6,6 млрд рублей. Чекунков средства выделить согласился – но попросил скорректировать количество запрашиваемых средств.

«В целом проект поддерживаем, прошу доработать модель. Удорожание объекта для бюджета за счет привлеченных средств не должно превышать целевой уровень инфляции - 4% в год», – заявил министр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.