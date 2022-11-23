Алексей Чекунков посетил кардиоцентр в Якутии

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и Глава Якутии Айсен Николаев 23 ноября посетили кардиососудистый центр Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Алексей Чекунков отметил, что поддержка проектов в здравоохранении — это один из приоритетов программы «Единая субсидия».

«Новый якутский кардиоцентр – пример практического применения широкого спектра современных технологий для диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В одном месте сконцентрированы все новейшие форматы оказания медицинской помощи в кардиологии. Особо отмечу использование импортозамещающих технологий российского производства. Важно, что услуги комплекса доступны как пациентам из Якутска, так и людям, проживающим в удаленных районах республики и даже в соседних регионах», — сказал министр.

Глава Якутии Айсен Николаев добавил, что Кардиососудистый центр Якутии по уровню оснащенности — один из лучших в стране.

«Мощная клиническая база, самое современное медицинское оборудование экспертного класса позволяют оказывать все виды специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи всему населению республики», — подчеркнул Айсен Николаев.

С начала открытия центра уже проведено более 700 операций, из которых более 80 — на открытом сердце. Также здесь работает уникальный ангиограф Azurion M20 с интегрированным внутрисосудистым ультразвуком, позволяющий проводить внутрисосудистые УЗИ-исследования прямо во время операции и менять тактику хирургического вмешательства. В России это пятый по высокотехнологичный аппарат и единственный на Дальнем Востоке и в Сибири.

Также Алексей Чекунков и Айсен Николаев ознакомились с работой уникального компьютерного томографа с двумя рентгеновскими трубками, способного выполнять КТ-сканирование с высокой скоростью сбора данных и высоким разрешением. При помощи этого КТ сканирование всего сердца проводится за 150 мс, то есть быстрее, чем за одно сердечное сокращение.

Строительство Кардиососудистого центра велось по федеральной программе «Единая субсидия». Общий объем финансирования объекта составил 5,1 миллиардов рублей, большая часть средств направлена по линии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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