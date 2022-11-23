Прогноз погоды в Якутске на четверг, 24 ноября

Фото: t.me/photo_yakutsk

Синоптики прогнозируют, что завтра в Якутске дневная температура воздуха опустится ниже 30 градусов.

– Небольшой снег, ветер северный 1-4 м/с. Ночью-32-34°, днем -30-32°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 23 ноября в столице Якутии была зафиксирована температура воздуха минус 30 градусов.

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