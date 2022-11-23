В трех селах Усть-Алданского района Якутии работают бригады охотников на волков

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

В селах Бэйдинга, Сырдах и Соттинцы Усть-Алданского района были созданы специальные бригады волчатников, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Бригады были созданы в связи с инцидентом, когда на территории Усть-Алданского района в селе Соттинцы на границе с Мегино-Кангаласским районом в пяти километрах от поселка Хапчагай две лошади были затравлены волками. С каждого села набраны по 3-4 человека.

Отмечается, что бригаде волчатников выдали разрешения на регулирование численности волка, капканы и тросы для петель.

«Сейчас бригада изготавливает флажки для облавной охоты на волков, ремонтируются снегоходы „Буран“. Проводится инструктаж по технике безопасности использования оружия», — добавили в ведомстве.

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