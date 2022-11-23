В Якутии эпидпорог по ОРВИ среди школьников превышен более чем на 60%

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным мониторинга на 20 ноября, в Якутии наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В целом по республике зарегистрирован 8891 случай ОРВИ.

Эпидемические пороги превышены: в возрастной группе от трех до шести лет — на 18,7%, от семи до 14 лет — на 61,1%, от 15 лет и старше — на 69,8%.

Отмечается, что зафиксированы единичные находки вирусов гриппа В. Также по итогам прошедшей недели обнаружены вирусы гриппа А(H1N1)2009. В целом заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии (метапневмовирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, RC-вирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы), с преобладанием метапневмовирусов.

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