У жителя Ленского района Якутии конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ленском районе местный житель осужден к реальному лишению свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Также у мужчины конфисковали автомобиль.

Подсудимый в октябре 2022 года сел руль автомобиля в нетрезвом состоянии, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за пьяное вождение. Его задержали сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением машины, сроком на 4 года 3 месяца.

Кроме того, автомобиль, которым подсудимый управлял в момент совершения преступления, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.