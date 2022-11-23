В Якутии «телефонного террориста» приговорили к реальному тюремному сроку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Якутский городской суд вынес приговор 22-летнему «телефонному террористу», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Житель Якутска признан виновным в трех эпизодах заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, которые были совершены из хулиганских побуждений.

Свой «телефонный терроризм» мужчина начал еще в январе этого года. Тогда он отправил электронные письма о минировании в аэропорт Якутска и торговый центр «Проспект». Эти объекты были эвакуированы и проверены, взрывных устройств обнаружено не было.

Сотрудники полиции вычислили хулигана, на него было возбуждено уголовное дело. Но должных выводов он не сделал, и в мае этого года, уже находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, позвонил в аэропорт «Якутск» и вновь сообщил о его минировании.

В итоге после второй выходки парня заключили под стражу. Суд же признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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